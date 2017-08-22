Здание Центра досуга в Палкино ждет ремонт
Здание Центра досуга учреждения культуры «Палкинское районное досуговое объединение» ждет текущий ремонт. На сайте госзакупок объявлен соответствующий аукцион.
Начальная цена контракта составляет 1 млн 341 тысячу рублей. Источник финансирования – федеральные, областные и местные субсидии.
Аукцион будет проведен 7 сентября. Срок исполнения договора – 30 рабочих дней с даты его подписания. За это время, в частности, подрядчик должен выполнить отделочные работы помещений здания, частично заменить и отремонтировать полы.