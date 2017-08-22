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Общество

Медведев поручил проанализировать возможность снижения ставок по ипотеке

Изучить возможность снижения ставок по ипотечным кредитам поручил Минстрою и Минфину премьер-министр Дмитрий Медведев. Соответствующий документ размещен на сайте Правительства РФ.

«Минстрою России, Минфину России совместно с Банком России и АО «АИЖК» проанализировать возможность для дальнейшего снижения процентных ставок по ипотечным жилищным кредитам», — говорится в документе. 

До 4 октября профильные ведомства должны представить в кабмин предложения по развитию рынка ипотеки и ипотечных ценных бумаг.

 

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