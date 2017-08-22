Эстония собирается выпустить первый в мире государственный токен

21:54, 22 августа 2017, ПАИ

Эстония может провести первое в мире государственное ICO, позволяющее «инвестировать в страну» обладателям статуса онлайн-резидента. Как пишет газета «Известия», с такой инициативой выступил глава эстонской программы онлайн-резидентства Каспар Корьюс.

Инвестировать в ICO смогут как онлайн-резиденты, так и граждане страны, в обмен на средства они получат токены Estcoin, расплачиваться ими можно будет на территории Эстонии, сообщает Insider.pro.

«Часть денег перечислят в отдельный венчурный фонд для вложений в эстонские стартапы, которым будут коллективно управлять сами инвесторы», — уточнил Каспар Корьюс.

Ранее стало известно, что сеть ресторанов фастфуда Burger King выпустила свою криптовалюту.