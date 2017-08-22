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Культура

Фестиваль «Норд-Вест» собрал бардов из Псковской, Ленинградской, Новгородской областей

25-й Межрегиональный фестиваль «Норд-Вест» собрал в Валдае бардов из Московской, Ленинградской, Вологодской, Псковской, Новгородской и многих других областей, а также исполнителей ближнего и дальнего зарубежья. Об этом сообщает интернет-газета «Ваши новости».

Фото vnnews.ru

Для участников предусмотрены пять номинаций: автор-исполнитель, композитор, дуэты-ансамбли, поэты и спецприз «Новое поколение», который разыгрывается среди самых юных бардов.

Фото vnnews.ru

«Это ежегодное мероприятие, проходит оно два раза в год — зимой и летом. Одних только участников у нас более двухсот человек, а зрителей еще больше. Помимо бардовского конкурса, в рамках фестиваля мы проводим еще массу мероприятий. Для детей у нас отдельный концерт, для молодежи и взрослых — техника туризма и аквагрим, бард-дискотека и ночной костер. Также в эти дни отдельно проводятся большие авторские концерты. У нас всегда очень уютная душевная атмосфера, всегда приветливая публика», — рассказал организатор фестиваля авторской песни «Норд-Вест» Владимир Петров.

 

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