ФИФА осудила хакеров за публикацию медицинских данных футболистов

22:36, 22 августа 2017, ПАИ

Международная федерация футбола осудила публикацию хакерской группой Fancy Bears информации с личными и медицинскими данными футболистов. Об этом сообщает агентство «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-службу ФИФА.

22 августа Fancy Bears разместила на своем сайте документы Всемирного антидопингового агентства, касающиеся антидопинговых нарушений в футболе. Хакеры утверждают, что число спортсменов, пойманных на употреблении допинга в 2015 году, превысило 150, а в 2016 году оно увеличилось до 200.

Также Fancy Bears сообщила о том, что ряд футболистов сборных Аргентины и Германии во время чемпионата мира-2010 имели терапевтические исключения на употребление запрещенных веществ.

«ФИФА самым решительным образом осуждает публикацию группой Fancy Bears информации, полученной незаконно – особенно личных и медицинских данных спортсменов. Публикация такой информации является явным нарушением частной жизни спортсменов и ставит под угрозу продолжающуюся борьбу с допингом», - заявили в Федерации.