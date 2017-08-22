Серебряные украшения народа сето покажет музей истории Печор

22:49, 22 августа 2017, ПАИ

25 августа в музее истории города Печоры состоится открытие выставки «Звон серебра как песня народа», представляющей серебряные украшения и костюм народа сето. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в музее-заповеднике «Изборск».

В традиционный женский костюм входят: маленькая фибула, сыльг с гравированным и чеканным орнаментом, цепочки, многорядные ожерелья с многочисленными шумящими подвесками, браслеты, серьги, перстни.

«Серебряные украшения в сочетании с черным сарафаном, льняной рубахой, украшенной красными, пурпурными вставками орнамента, поражают своей красотой и богатством. Благодаря серебряным украшениям национальный костюм отличается особым своеобразием. Серебряные украшения всегда имели особое значение в жизни сето. Они передавались из поколения в поколение и сопровождали каждую женщину от её рождения до смерти, защищая и способствуя рождению детей», - говорится в анонсе.

Сохранились приметы и обряды, связанные с серебряными украшениями. Например, в ночь перед Рождеством незамужние девушки кладут свои украшения под подушку, а утром складывают серебро в таз, наливают воду и умываются, чтобы лицо было чистое и красивое.