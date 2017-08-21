Президент «АвтоВАЗа» ожидает в августе роста продаж автомобилей Lada

23:03, 22 августа 2017, ПАИ

Компания «АвтоВАЗ» ожидает роста продаж автомобилей Lada в РФ в августе более чем на 10% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Об этом заявил президент компании Николя Мор в кулуарах Московского автомобильного форума, передает «Финмаркет».

«Примерно на том же уровне, что и в июле - рост больше чем на 10% по сравнению с августом прошлого года. Как минимум. Но август еще не закончился, и продажизачастую проводятся в последние дни месяца», - сказал глава «АвтоВАЗа».

Что касается продаж компании на внешних рынках, то, как отметил Николя Мор, в Казахстане стартует программа новых утилизационных сертификатов. «Мы работаем над ней вместе с компанией «Бипэк», надеемся, что она поможет продажам в этой стране», - рассказал он.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, в июле 2017 года «АвтоВАЗ» реализовал в России 26,502 тыс. автомобилей Lada, что превышает прошлогодний показатель на 21,8%. В августе 2016 года компания реализовала в РФ 20,908 тыс. машин.