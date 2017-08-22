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Общество

Более 500 уголовных дел возбудила прокуратура против коммунальщиков

За шесть месяцев 2017 года Генеральная прокуратура РФ возбудила 535 уголовных дел против представителей сферы ЖКХ. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на начальника управления взаимодействия со средствами массовой информации ведомства Александра Куренного.

Наиболее проблемной в ЖКХ является сфера расходования денежных средств. По словам А. Куренного, распространены нарушения при переселении людей из аварийного жилья и капитальном ремонте домов.

Также повсеместно обнаруживаются нарушения в управлении многоквартирными домами, предоставление жилищно-коммунальных услуг ненадлежащего качества, несоблюдение порядка начисления платы потребителям.

В Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства статистику Генпрокуратуры объясняют тем, что граждане стали более активно обращаться за защитой своих прав.

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