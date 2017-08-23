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Общество

В России разрешат коммерческое использование малой авиации и дронов

До конца сентября в Правительстве России будет разработана «дорожная карта» по созданию условий для коммерческого использования легких и беспилотных воздушных судов. Об этом пишет газета «Известия».

Новые правила будут касаться лиц, осуществляющих коммерческие воздушные перевозки на воздушных судах вместимостью не более 19 пассажиров или с максимальной взлетной массой менее 5700 кг.

По данным издания, в кабмине планируют исключить лицензирование эксплуатации легких и беспилотных воздушных судов и подготовки авиационного персонала, а также минимизировать издержки владельцев летательных аппаратов. При этом останутся требования к соблюдению всех необходимых норм в области безопасности полетов.

Как сообщили источники в авиационной отрасли, реализация плана рассчитана до конца 2018 года.

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