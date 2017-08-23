В России разрешат коммерческое использование малой авиации и дронов
До конца сентября в Правительстве России будет разработана «дорожная карта» по созданию условий для коммерческого использования легких и беспилотных воздушных судов. Об этом пишет газета «Известия».
Новые правила будут касаться лиц, осуществляющих коммерческие воздушные перевозки на воздушных судах вместимостью не более 19 пассажиров или с максимальной взлетной массой менее 5700 кг.
По данным издания, в кабмине планируют исключить лицензирование эксплуатации легких и беспилотных воздушных судов и подготовки авиационного персонала, а также минимизировать издержки владельцев летательных аппаратов. При этом останутся требования к соблюдению всех необходимых норм в области безопасности полетов.
Как сообщили источники в авиационной отрасли, реализация плана рассчитана до конца 2018 года.