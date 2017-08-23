Виновник аварии с участием четырёх машин на трассе Псков – Изборск был пьян

10:19, 23 августа 2017, ПАИ

Виновник аварии с участием четырёх машин, произошедшей 22 августа около 19:40 в Псковском районе на 9-м километре автодороги Псков - Изборск - граница с Эстонией, находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.

Там уточнили, что нетрезвый 46-летний водитель Daewoo Nexia не справился с управлением и совершил касательное столкновение с Mitsubishi Outlander, который двигался во встречном направлении. После этого Daewoo Nexia врезалась в стоящий Kia AM Soul, который после столкновения съехал в кювет и совершил наезд на припаркованный Kia Rio. Водитель Daewoo Nexia получил незначительные травмы.

Также 22 августа около 9:00 в Острове у дома №13 по улице 1 Мая 76-летний водитель ВАЗ-21074 сбил женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход с полученными травмами госпитализирована в Островскую межрайонную больницу.

В 13:55 в Пскове у дома №44 по улице Леона Поземского 21-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat выбрал небезопасный скоростной режим и совершил наезд на припаркованный BMW Х5. Пострадали в аварии пассажир BMW Х5, водитель и пассажир Volkswagen Passat. Госпитализация им не потребовалась.

Других ДТП за минувшие сутки в Псковской области не зарегистрировали. На дорогах региона были задержаны 10 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.