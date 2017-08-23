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Мост через реку Многа в Псковском районе стал опасным для транспорта

22 августа в МЧС поступило сообщение о том, что мост через реку Многа в Псковском районе, по которому идёт дорога в садоводческое товарищество «Многа», находится в аварийном состоянии и проезд автотранспорта невозможен.

Как стало известно Псковскому агентству информации, прибывшие на место специалисты обнаружили, что мост действительно имеет повреждения, для использования автотранспорта требуется проведение ремонтных работ.  При этом для подъезда служб экстренного реагирования имеется объездная дорога через деревню Лопатино.

Известно также, что решение по ремонту моста должна принять администрация района.

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