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Общество

До 1 сентября псковичи могут купить квартиру со скидкой в кирпичной новостройке

Только до 1 сентября действует специальная акция на квартиры в строящемся кирпичном доме на Зональном шоссе, 5: от 31 тыс. рублей за квадратный метр, что в среднем ниже цен на другие псковские новостройки на 12 тыс. рублей за квадратный метр. «Учитывая высокую степень готовности дома и отличное качество строительства и материалов, это просто уникальное предложение», - сообщили Псковскому агентству информации в компании «Авентин-Псков».

Новостройка возводится на Зональном шоссе в непосредственной близости от школы №17 и автобусной остановки. В данный момент, в полном соответствии с графиком, строится последний этаж здания, а значит, собственники этих квартир смогут праздновать новоселье уже в 4 квартале этого года.

Напомним, застройщиком этого 50-ти квартирного кирпичного дома является МП Управление капительного строительства города Пскова. Продажа квартир ведется в соответствии с Федеральным законом №214- ФЗ – по договорам долевого участия.

Подробности на сайте и по телефону: 8-112-29-84-84.

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