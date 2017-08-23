В Пскове от имени руководителей фракций областного Собрания распространяют фальшивое обращение

09:31, 23 августа 2017, ПАИ

В Пскове от имени лидеров фракций КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России» и «Яблока» распространяется фальшивое обращение с критикой «Единой России» и призывом заключать договора об агитации на выборах в Псковскую городскую Думу.

В нем утверждается, что «заключение договора на агитационную деятельность является абсолютно законным методом ведения избирательной кампании». Единороссы «кричат о подкупе» и «мешают вам заработать», - говорится в тексте.

Обращение на официальном бланке регионального заксобрания содержит подписи Олега Брячака («Справедливая Россия»), Петра Алексеенко (КПРФ), Антона Минакова (ЛДПР), и Льва Шлосберга («Яблоко»).

Однако как стало известно Псковскому агентству информации, лидеры КПРФ, ЛДПР и «Яблока» опровергли факт его подписания.

Напомним, 15 августа глава Пскова, кандидат в депутаты Псковской городской Думы 6-го созыва от партии «Единая Россия» Иван Цецерский сообщил в ТИК Пскова, что кандидаты от «Справедливой России» «грубо нарушают условия проведения предвыборной агитации путем осуществления действий, содержащих признаки подкупа избирателей». 17 августа избирком принял решение передать данное заявление для проверки в правоохранительные органы.

Добавим, что на «горячую линию» для связи с избирателями из Пскова поступило уже более двух десятков жалоб на попытки подкупа.