0
10:35
Константин Вилков об информации о подкупе избирателей: Честно бороться с «Единой Россией» оппозиция, видимо, не может
09:31
В Пскове от имени руководителей фракций областного Собрания распространяют фальшивое обращение
17:56
Виктор Антонов о подкупе избирателей: Всё это грязно и некрасиво
15:56
Александр Котов: Подкуп избирателей относится к разряду чрезвычайных происшествий на выборах
15:47
Глава Ассоциации садоводов Псковской области вышел из «Справедливой России»
14:57
Пётр Алексеенко считает покупку голосов избирателей на выборах в Пскове агитацией в рамках закона
13:40
Антон Минаков об информации о подкупе избирателей в Пскове: Если это подтвердится, должно последовать снятие с выборов
Еще новости
Политика

В Пскове от имени руководителей фракций областного Собрания распространяют фальшивое обращение

В Пскове от имени лидеров фракций КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России» и «Яблока» распространяется фальшивое обращение с критикой «Единой России» и призывом заключать договора об агитации на выборах в Псковскую городскую Думу.

В нем утверждается, что «заключение договора на агитационную деятельность является абсолютно законным методом ведения избирательной кампании». Единороссы «кричат о подкупе» и «мешают вам заработать», - говорится в тексте.

Обращение на официальном бланке регионального заксобрания содержит подписи Олега Брячака («Справедливая Россия»), Петра Алексеенко (КПРФ), Антона Минакова (ЛДПР), и Льва Шлосберга («Яблоко»).

Однако как стало известно Псковскому агентству информации, лидеры КПРФ, ЛДПР и «Яблока» опровергли факт его подписания.

Напомним, 15 августа глава Пскова, кандидат в депутаты Псковской городской Думы 6-го созыва от партии «Единая Россия» Иван Цецерский сообщил в ТИК Пскова, что кандидаты от «Справедливой России» «грубо нарушают условия проведения предвыборной агитации путем осуществления действий, содержащих признаки подкупа избирателей». 17 августа избирком принял решение передать данное заявление для проверки в правоохранительные органы.

Добавим, что на «горячую линию» для связи с избирателями из Пскова поступило уже более двух десятков жалоб на попытки подкупа.  

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Выборы-2017
В Пскове от имени руководителей фракций областного Собрания распространяют фальшивое обращение Виктор Антонов о подкупе избирателей: Всё это грязно и некрасиво Кандидат-одномандатник от КПРФ на округе №2 отказался от участия в выборах в Псковгордуму Александр Котов: Подкуп избирателей относится к разряду чрезвычайных происшествий на выборах Пётр Алексеенко считает покупку голосов избирателей на выборах в Пскове агитацией в рамках закона Антон Минаков об информации о подкупе избирателей в Пскове: Если это подтвердится, должно последовать снятие с выборов 21 жалоба на подкуп избирателей в Пскове поступила по телефону «горячей линии» Петр Алексеенко об идентичных агитматериалах КПРФ и «СР»: У нас даже министры пишут одинаковые диссертации Максим Жаворонков об информации о подкупе избирателей: Это беспрецедентная попытка искажения волеизъявления граждан Подкуп и немножко нервно
Посмотреть все материалы сюжета >>>
  • Сюжет
  • Скандал с подкупом избирателей
Константин Вилков об информации о подкупе избирателей: Честно бороться с «Единой Россией» оппозиция, видимо, не может Виктор Антонов о подкупе избирателей: Всё это грязно и некрасиво Александр Котов: Подкуп избирателей относится к разряду чрезвычайных происшествий на выборах Пётр Алексеенко считает покупку голосов избирателей на выборах в Пскове агитацией в рамках закона Антон Минаков об информации о подкупе избирателей в Пскове: Если это подтвердится, должно последовать снятие с выборов 21 жалоба на подкуп избирателей в Пскове поступила по телефону «горячей линии» Максим Жаворонков об информации о подкупе избирателей: Это беспрецедентная попытка искажения волеизъявления граждан 20 жалоб на подкуп избирателей поступили за сутки на «горячую линию» от жителей Пскова Подкуп и немножко нервно Сергей Белов: Надзорное ведомство даст оценку фактов подкупа, изложенных в жалобе Цецерского
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Константин Вилков об информации о подкупе избирателей: Честно бороться с «Единой Россией» оппозиция, видимо, не может
23 августа 2017
Константин Вилков об информации о подкупе избирателей: Честно бороться с «Единой Россией» оппозиция, видимо, не может 1
В Пскове от имени руководителей фракций областного Собрания распространяют фальшивое обращение
23 августа 2017
В Пскове от имени руководителей фракций областного Собрания распространяют фальшивое обращение
Виктор Антонов о подкупе избирателей: Всё это грязно и некрасиво
22 августа 2017
Виктор Антонов о подкупе избирателей: Всё это грязно и некрасиво 10
Александр Котов: Подкуп избирателей относится к разряду чрезвычайных происшествий на выборах
22 августа 2017
Александр Котов: Подкуп избирателей относится к разряду чрезвычайных происшествий на выборах 7
Глава Ассоциации садоводов Псковской области вышел из «Справедливой России»
22 августа 2017
Глава Ассоциации садоводов Псковской области вышел из «Справедливой России» 1
Пётр Алексеенко считает покупку голосов избирателей на выборах в Пскове агитацией в рамках закона
22 августа 2017
Пётр Алексеенко считает покупку голосов избирателей на выборах в Пскове агитацией в рамках закона 9
Антон Минаков об информации о подкупе избирателей в Пскове: Если это подтвердится, должно последовать снятие с выборов
22 августа 2017
Антон Минаков об информации о подкупе избирателей в Пскове: Если это подтвердится, должно последовать снятие с выборов 2
Петр Алексеенко об идентичных агитматериалах КПРФ и «СР»: У нас даже министры пишут одинаковые диссертации
18 августа 2017
Петр Алексеенко об идентичных агитматериалах КПРФ и «СР»: У нас даже министры пишут одинаковые диссертации 7

Идет загрузка...