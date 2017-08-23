«Псковэнерго» обеспечит мощность Дому трудолюбия при Печерском монастыре

09:36, 23 августа 2017, ПАИ

Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» обеспечит мощность Центру реабилитации нарко- и алкозависимых людей, который откроется в Печорах на улице Сосновой. Заявка на подключение социального учреждения поступила от Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе энергокомпании. Реабилитационному центру, который уже получил второе название «Дом трудолюбия», будет обеспечено 145 кВт мощности. Источником питания станет подстанция 110 кВ № 74 «Печоры».

Специалисты «Псковэнерго» разработали внешнюю схему электроснабжения. Она предусматривает строительство мачтовой трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ и воздушной линии 10 кВ с использованием самонесущего изолированного провода (СИП). К настоящему времени основные строительно-монтажные уже работы завершены.

В Центре реабилитации люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, смогут получить от обители социально-бытовую и духовную поддержку, обрести новый смысл своего существования в трудовой деятельности.