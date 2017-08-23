Смартфон к 1 сентября – и планшет в подарок

10:47, 23 августа 2017, ПАИ

К началу учебного года в салонах и интернет-магазине «МегаФона» стартовала новая акция: при покупке смартфона ZTE абонент оператора получает в подарок еще один полезный гаджет – планшет. По сути, за одну цену участник акции приобретает два мобильных устройства, которые школьники могут использовать не только для связи с родителями и развлечений, но и для учебы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в компании.

Смартфоны и планшеты могут стать очень полезным и удобным «учебным пособием». На них можно читать книги, смотреть документальные фильмы и передачи, которые дополнят учебники. Такие возможности, естественно, будут и у владельцев мобильных устройств, участвующих в акции «МегаФона». В учебе школьникам помогут предустановленные в Яндекс.Браузере закладки «Дневник», «Знания» и «Фоксфорд учебник». Книги из школьной программы будут всегда под рукой с приложением «BookTouch». А детское телевидение в «МегаФон.ТВ» сделает отдых ребенка еще разнообразнее и интереснее.

Благодаря акции, идущей до 30 сентября включительно, клиенты «МегаФона» могут сэкономить весьма солидную сумму. «Обычная» цена планшетов Prestigio PMT3318 – 5 490 рублей для 3G-версии и 6 990 рублей – для модели, поддерживающей технологию 4G и, соответственно, максимальные скорости мобильного интернета. Однако эти цены можно даже не запоминать: планшет станет для покупателя смартфонов ZTE Blade подарком. Цена самих смартфонов – от 9 990 до 16 990 рублей, в зависимости от выбранной модели.

«Развивая в Пскове сети третьего и четвертого поколений, мы также уделяем внимание доступности устройств, предназначенных для полноценного использования скоростного мобильного интернета. Акция, стартовавшая в преддверии 1 сентября, станет хорошей возможностью приобрести сразу два устройства по цене одного», – говорит директор Псковского отделения компании «МегаФон» Александр Долгих.

Для участия в акции абоненту оператора нужно выполнить всего два условия: пользоваться одним из тарифов новой линейки «Включайся!» и подключить при покупке смартфона опцию «Бонус 500 руб. на счет». Да, и третье: поспешить! Акция может завершиться раньше – если участвующих в ней устройств просто не останется в наличии.

Подробнее об акции и других предложениях можно узнать в салонах или на сайте оператора.