Юлия Пересильд попала в больницу с ожогами 2 и 3 степени

09:41, 23 августа 2017, ПАИ

Известная актриса родом из Пскова Юлия Пересильд попала в больницу с ожогами ног 2 и 3 степени. Об этом она рассказала в своём instagram-аккаунте накануне, опубликовав фотографию перебинтованных ног.

«Не успела я обрадоваться как в жизни все хорошо и здорово! Какие волшебные люди встречаются у меня на пути! Как Пространство опустило меня на землю! Пролила на себя кипяток! Провела день в ожоговом центре. В общем как любим. Сижу на обезболивании и каждые 3-4 часа добавляю. Ибо орать и плакать стыдно и не хочется детей пугать, а терпеть молча сложно. Понедельник — день тяжелый ... крепитесь».