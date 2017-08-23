Более 70 тысяч федеральных льготников Псковской области должны определиться с выбором соцпакета до 1 октября

10:32, 23 августа 2017, ПАИ

Более 70 тысяч федеральных льготников Псковской области должны определиться с выбором соцпакета до 1 октября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального Отделения Пенсионного фонда РФ.

Стоимость набора социальных услуг составляет 1 тыс. 048,97 рублей. Из них на предоставление лекарственных препаратов, медицинских изделий, продуктов лечебного питания выделяется 807,94 рублей, на предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний – 124,99 рубля, на бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте или на междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 116,04 рублей.

Тем, кто сделал свой выбор - отказался от социального пакета на этот год и не изменил своего решения на 2018 год, обращаться в Пенсионный фонд не нужно.

Если же федеральный льготник изменил свое решение (получать деньги, или набор социальных услуг), в таком случае, как и прежде, нужно до 1 октября прийти в Пенсионный фонд по месту жительства или Многофункциональный центр и написать новое заявление о смене способа получения с 2018 года социального пакета.

Напомним, что к федеральным льготникам относятся участники и инвалиды войны, жители блокадного Ленинграда, ветераны боевых действий, вдовы умерших (погибших) участников войны, члены семьи погибших военнослужащих, граждане, пострадавшие от последствий радиации, инвалиды всех групп. На сегодняшний день в Псковской области таковых 70 тыс. 577 человек.

Также отметим, что сегодня псковичам доступен электронный сервис по распоряжению набором социальных услуг (НСУ). Изменить вариант получения НСУ можно через интернет, в личном кабинете гражданина на сайте ПФР. В 2017 году в Псковской области было принято 186 заявлений от федеральных льготников.

По всем вопросам специалисты регионального отделения Пенсионного фонда готовы проконсультировать граждан по единому телефону «горячей линии» ОПФР: 8-800-775-7950, а также в группе «ВКонтакте».