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Спорт

24 августа на территории новой школы Пскова откроется спортплощадка

24 августа на территории новой школы Пскова в деревне Борисовичи (Псковский район) откроется спортивная площадка. Об этом Псковскому агентству информации сообщил председатель Государственного комитета Псковской области по физической культуре и спорту Иван Штылин.

Добавим, что  спортивная площадка построена в рамках инвестиционного проекта компании «Газпром».

Её общая площадь  составляет 300 квадратных метров. Площадка разделена на несколько зон - волейбольная, баскетбольная, беговая дорожка, тренажерный комплекс и поле для мини-футбола. Покрытие спортплощадки состоит из резиновой крошки, его преимущество в том, что оно не травмоопасно.

Рядом с новой площадкой планируется строительство автогородка, где школьники будут изучать Правила дорожного движения.

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