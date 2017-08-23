24 августа на территории новой школы Пскова откроется спортплощадка

13:23, 23 августа 2017, ПАИ

24 августа на территории новой школы Пскова в деревне Борисовичи (Псковский район) откроется спортивная площадка. Об этом Псковскому агентству информации сообщил председатель Государственного комитета Псковской области по физической культуре и спорту Иван Штылин.

Добавим, что спортивная площадка построена в рамках инвестиционного проекта компании «Газпром».

Её общая площадь составляет 300 квадратных метров. Площадка разделена на несколько зон - волейбольная, баскетбольная, беговая дорожка, тренажерный комплекс и поле для мини-футбола. Покрытие спортплощадки состоит из резиновой крошки, его преимущество в том, что оно не травмоопасно.

Рядом с новой площадкой планируется строительство автогородка, где школьники будут изучать Правила дорожного движения.