Невельчанка из ревности ударила сожителя ножом

10:09, 23 августа 2017, ПАИ

25-летняя жительница Невеля дважды ударила сожителя ножом. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Как пояснила обвиняемая, она сделала это из ревности после совместного с возлюбленным распития спиртного. Согласно заключению экспертизы потерпевшему причинён тяжкий и опасный для жизни вред. Мужчину госпитализировали.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для принятия решения по существу.