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Скончался основатель первой псковской негосударственной радиостанции Андрей Щеркин

22 августа Пскове скончался известный журналист, основатель первой псковской негосударственной радиостанции «Норд-Вест радио» Андрей Щеркин. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщила его дочь, член Общественной палаты Псковской области Алина Чернова.

Андрей Щеркин. Фото из социальной сети

Похороны Андрея Щеркина состоятся 25 августа в 11:30 на Мироносицком кладбище Пскова. 

Первая в Пскове негосударственная музыкально-информационная радиостанция «Норд-Вест радио» вышла в эфир 25 ноября 1993 года. Она позиционировала себя  как независимая от властей. В эфире часто поднимались острые темы. Кроме музыкального наполнения, в эфир выходили тематические программы и новости. Радио прекратило вещание в 2003 году.

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