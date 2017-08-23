Скончался основатель первой псковской негосударственной радиостанции Андрей Щеркин

10:00, 23 августа 2017, ПАИ

22 августа Пскове скончался известный журналист, основатель первой псковской негосударственной радиостанции «Норд-Вест радио» Андрей Щеркин. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщила его дочь, член Общественной палаты Псковской области Алина Чернова.

Похороны Андрея Щеркина состоятся 25 августа в 11:30 на Мироносицком кладбище Пскова.

Первая в Пскове негосударственная музыкально-информационная радиостанция «Норд-Вест радио» вышла в эфир 25 ноября 1993 года. Она позиционировала себя как независимая от властей. В эфире часто поднимались острые темы. Кроме музыкального наполнения, в эфир выходили тематические программы и новости. Радио прекратило вещание в 2003 году.