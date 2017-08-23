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Общество

В Псковской области намерены активизировать работу в рамках программы «Молодые профессионалы»

23 августа в Пскове состоялось совещание с руководителями профессиональных образовательных учреждений Псковской области по вопросу взаимодействия с союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» и участия в конкурсах.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, начальник Управления образования Александр Седунов напомнил, что 2016 году Псковская область вступила в движение Ворлдскиллс Россия, в 2016-2017 учебном году прошёл первый этап. «Мы не просто продолжим, а активизируем наши направления», - подчеркнул он и в этой связи обратил внимание на большой потенциал учреждений высшего образования региона. 

Заместитель руководителя управления регионального развития Союза «Молодые профессионалы»  Людмила Иванюк предложила определить курс на следующий чемпионатный цикл и подумать над тем, какие компетенции можно будет включить в региональный чемпионат. 

«Движение преследует профориентационный эффект, - отметила она. - После проведения регионального чемпионата работодатели буквально ждут, чтобы победителя пригласить к себе на предприятие». Людмила Иванюк  добавила, что цель проведения мероприятий в рамках движения - повышение уровня подковки кадров, подготовка специалистов, отвечающих потребностям страны.

Что касается Псковской области, то, по её словам, первый чемпионат прошёл по одной компетенции «Поварское дело». Она попросила поделиться впечатлениями собравшихся. В ответ, в частности, прозвучало, что это была «шоковая терапия», люди не были морально подготовлены к конкурсу. Кроме того, базу для конкурса пришлось готовить в короткие сроки, но в итоге всё прошло на достойном уровне. 

Людмила Иванюк также отметила, что физическая и психологическая подготовка конкурсантов - это 50, если не больше, процентов успеха. «Мы добиваемся, чтобы на региональном этапе было все то же самое, что предстоит на следующем этапе, чтобы конкурсанты не впадали в ступор», - также добавила она, имея в виду единые задания и оборудование.

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