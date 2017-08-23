Ученики спецкурса «Маска: теория и практика» дадут открытый спектакль на малой сцене псковского театра

11:16, 23 августа 2017, ПАИ

26 августа на малой сцене Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина пройдет открытый показ от учеников театрального спецкурса «Маска: теория и практика». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Напомним, что курс проводился с 14 августа в детской театральной школе-мастерской «Гвозди», которая работает на базе Псковского театра драмы с 2015 года. На счету студии четыре полноценных спектакля, премьеры которых прошли на малой и большой сценах театра, гастроли и участие в фестивале «Другое искусство».

Впервые в августе 2017 года был открыт короткий курс по теории и практике работы с маской. Две недели ребята проходили тренинги с маской, занимались актерским мастерством с профессиональными театральными педагогами и актерами, работали над созданием своей маски под руководством театрального художника.

Что в итоге получилось, можно будет увидеть 26 августа на малой сцене Псковского театра драмы. Начнется открытый показ в 16:00. Вход будет свободным для всех желающих.

На показе можно будет не только увидеть достижения ребят в области актерского мастерства, а также пообщаться с педагогами курса, узнать больше о театральной мастерской и записаться на вступительные испытания.

Отметим, что в сентябре в «Гвозди» начнется новый набор на полный учебный год. Подробности по телефонам: 8 (8112) 29-18-24 или 8 (911) 395-77-63.