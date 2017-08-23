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Общество

4 сентября завершатся работы по ремонту кровли в Пыталовской районной больнице

4 сентября в Пыталовской районной больнице завершатся работы по ремонту кровли. Об этом в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации сообщил заместитель главного врача районной больницы Салим Гаджиев.

По его словам, в ходе ремонтных работ произведена установка первой стяжки кровли. «Крыша уже не течет. На объекте единовременно работают 10-12 человек. Сегодня в 11:00 приедет проверочная комиссия по технике безопасности из ведомства по строительству», - добавил заместитель главврача.

Накануне ход работ в Пыталовской районной больнице по поручению главы региона проверил вице-губернатор Псковской области Александр Кузнецов. «Работы идут по графику, первый слой выполнен в полном объёме», - написал он в соцсетях.

 

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