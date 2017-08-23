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Общество

Александр Котов вошёл в ТОП-20 медиарейтинга спикеров заксобраний за июль

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов занял 20 место в медиарейтинге глав законодательных органов субъектов Российской Федерации за июль. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в компании «Медиалогия», которая подготовила рейтинг.

Фото sobranie.pskov.ru

Лидерами медиарейтинга спикеров региональных парламентов оказались Владимир Константинов (Крым), Фарид Мухаметшин (Татарстан), Игорь Брынцалов (Московская область), Сергей Брилка (Иркутская область), Алексанр Усс (Красноярский край).

Отметим, что среди коллег по Северо-Западному федеральному округу Александр Котов занимает второе место. Опередил его только глава законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров (6 место в общем рейтинге). На третьем месте оказалась спикер калининградского собрания Марина Оргеева  (37 место в общем рейтинге).

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