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Общество

Открытие Спартакиады Союзного государства состоится сегодня в Пскове

Сегодня, 23 августа, в 17:00 в Пскове состоится открытие Спартакиады Союзного государства. Открытие состоится в КСК «Супер», там же 28 августа пройдёт награждение призеров и закрытие соревнований. Об этом сообщил  начальник отдела по учебно-спортивной работе Госкомитета по физической культуре и спорту Псковской области Алексей Орлов на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» сегодня, 23 августа, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Алексея Орлова, в Псковской области спартакиада проводится уже четвертый раз: первая была в 2009 году, затем - в 2012 и в 2014-м годах.

На Спартакиаде будут разыграны 40 комплектов медалей. Соревнования пройдут по трем видам спорта: мини-футбол, волейбол, плавание. Площадками для состязаний станут бассейн и спортивный зал СДЮШОР «Барс»,  СК «Олимп» и Дом спорта.

Кроме спортивной программы запланирована экскурсионная. 27 августа спортсмены побывают на  «Вечере дружбы», познакомятся с достопримечательностями Пскова, Изборска, посетят Кузнечный дворик.

Главный судья Спартакиады Светлана Семёнова отметила, что впервые будет исполнять такую функцию. «Судить соревнования будут опытные люди. Дети с удовольствием вступают в спортивную борьбу, если будут рекорды, зафиксируем», - пообещала она.

На пресс-конференции также отмечалось, что псковичи смогут посетить все соревнования Спартакиады бесплатно.

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