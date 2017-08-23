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Почти 900 человек примут участие в этом году в Спартакиаде Союзного государства

В этом году в Спартакиаде Союзного государства, которая стартует сегодня, 23 августа, в Пскове примут участие 894 спортсмена в возрасте от 8 до 21 года. Об этом сообщил заместитель начальника департамента социальной политики и информационного обеспечения постоянного комитета Союзного государства Денис Безруков на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда», передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Дениса Безрукова, этап Спартакиады, который пройдёт в Псковской области, первый.  Далее соревнования состоятся в сентябре  в Гродно (Белоруссия), в октябре – в Бресте (Белоруссия), четвёртый этап пройдёт в Воронеже.

На каждом этапе будут участвовать порядка 220-230 спортсменов. «Это не случайные люди, они профильно занимаются своими видами спорта. Они лучшие в своем виде. На Спартакиаде мы выбираем лучших из лучших», - подчеркнул Денис Безруков. Российскую команду на Спартакиаде представляют спортсмены из Пскова, Новгорода, Ейска, Смоленска, Архангельска, Санкт-Петербурга, Гатчины, Татарстана. От Пскова будут участвовать три команды в количестве 28 человек.

В свою очередь, руководитель белорусской делегации Ирина Ольховская заявила, что  Белоруссию представляют дети из всех регионов страны. «Все они прошли отбор на спартакиадах по месту жительства, поэтому прибыли сильнейшие», - добавила она.

Он добавил также, что в рамках Спартакиады проводятся викторины, конкурсы с вопросами по истории российского и белорусского спорта. «Конечно немаловажный фактор - живое  неформальное общение. Поэтому дети селятся не по национальному признаку, а смешанно», - заключил спикер.

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