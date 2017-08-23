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Общество

Во время празднования Дня города в Великих Луках ограничат движение транспорта по нескольким улицам

25-27 августа в связи с проведением празднованием Дня города в Великих Луках будет ограничено движение транспортных средств. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.

С 8:00 25 августа до 24:00 27 августа движение будет прекращено на площади Ленина, с 12:00 до 23:00 26 августа - по улицам Некрасова (от проспекта Ленина до улицы Карла Либкнехта), Карла Либкнехта (от площади Ленина до улицы Пушкина). В качестве возможных маршрутов объезда установлены улица Пионерская и Октябрьский проспект.

С 20:00 25 августа до 24:00 26 августа нельзя будет проехать на парковку северо-западнее дома № 22 по проспекту Ленина, с 8:00 до 14:00 26 августа - во двор жилого дома № 6/1 по улице Некрасова со стороны улиц Некрасова и Карла Либкнехта, с 9:00 до 18:00 27 августа - на остров Дятлинка.

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