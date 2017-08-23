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Общество

Определены места розничной продажи алкоголя на День города в Великих Луках

В Великих Луках определили места розничной продажи алкоголя во время мероприятий празднования Дня города, которые пройдут с 25 по 27 августа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Великих Лук.

В частности, 25 августа с 18:00 до 20:00 алкоголь можно будет купить на площадах Ленина, Матросова, Калинина, с 17:00 до 19:00 на площади Рокоссовского, а также на прилегающих к перечисленным  объектам территориях в радиусе 100 метров с 18:00 до 20:00.

26 августа с 12:00 до 22:00 спиртное будет продаваться на площади Ленина и с 14:00 до 18:00 на летней эстраде (мемориальный комплекс имени А. Матросова), а также на прилегающих к перечисленным  объектам территории в радиусе 100 метров с 12:00 до 22:00.

В завершающий день праздника, 27 августа, с 10:30  до  17:00 алкоголь можно будет приобрести на острове Дятлинка, а также с 10:30 до 17:00 на прилегающих территориях в радиусе 100 метров.

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