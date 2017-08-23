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Общество

Первую медпомощь тренажеру «Максим» оказали курсанты Псковского филиала Академии ФСИН

Курсанты первого курса Псковского филиала Академии УФСИН России отработали навыки первой медицинской помощи на практических занятиях, которые проводятся преподавателями кафедры уголовно-правовых дисциплин по дисциплине «Доврачебная помощь». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе филиала.

«В период прохождения специального профессионального обучения курсанты учатся оказанию первой медицинской помощи при внезапной остановке сердца и нарушении акта дыхания, переломах, ранениях и кровотечениях», - рассказали в учреждении.

Как пояснили в Академии, занятия проходят с использованием специального тренажера «Максим», на котором курсанты отрабатывают полученные навыки по производству прямого массажа сердца, накладыванию давящих повязок для остановки кровотечения и шин на переломанные конечности.

«Такие жизненно необходимые знания по оказанию неотложной доврачебной помощи очень важны в подготовке сотрудников уголовно-исполнительной системы. Приобретенные умения позволят будущим офицерам быть готовыми к экстремальным ситуациям, когда от их решительных действий будет зависеть жизнь человека», – отметила преподаватель кафедры уголовно-правовых дисциплин Псковского филиала Академии ФСИН России Ольга Лещенко.

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