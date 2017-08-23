Первую медпомощь тренажеру «Максим» оказали курсанты Псковского филиала Академии ФСИН

19:29, 23 августа 2017, ПАИ

Курсанты первого курса Псковского филиала Академии УФСИН России отработали навыки первой медицинской помощи на практических занятиях, которые проводятся преподавателями кафедры уголовно-правовых дисциплин по дисциплине «Доврачебная помощь». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе филиала.

«В период прохождения специального профессионального обучения курсанты учатся оказанию первой медицинской помощи при внезапной остановке сердца и нарушении акта дыхания, переломах, ранениях и кровотечениях», - рассказали в учреждении.

Как пояснили в Академии, занятия проходят с использованием специального тренажера «Максим», на котором курсанты отрабатывают полученные навыки по производству прямого массажа сердца, накладыванию давящих повязок для остановки кровотечения и шин на переломанные конечности.

«Такие жизненно необходимые знания по оказанию неотложной доврачебной помощи очень важны в подготовке сотрудников уголовно-исполнительной системы. Приобретенные умения позволят будущим офицерам быть готовыми к экстремальным ситуациям, когда от их решительных действий будет зависеть жизнь человека», – отметила преподаватель кафедры уголовно-правовых дисциплин Псковского филиала Академии ФСИН России Ольга Лещенко.