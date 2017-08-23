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Общество

Здание Великолукского горсуда в 2018 году ждет капремонт

В 2018 году планируется капитально отремонтировать здание Великолукского городского суда. На сайте госзакупок объявлен аукцион на обследование объекта и разработку проектно-сметной документации.

Максимальная цена контракта составляет 2 млн рублей, источник финансирования — федеральный бюджет.

Аукцион будет проведен 4 сентября, срок выполнения работ — 35 рабочих дней со дня заключения договора.

Добавим, четырехэтажное кирпичное здание суда было построено в 1958 году. Его общая площадь - 2957,5 кв. м, строительный объем - 14465,8 куб. м.

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