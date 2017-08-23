Около 100 детей стали участниками летнего отдыха под знаком Псковского Красного Креста

22:33, 23 августа 2017, ПАИ

22 августа сотрудники Псковского Красного Креста побывали в Бежаницком районе и ознакомились с работой летней оздоровительной площадки Красного Креста, организованной на базе МБОУ «Чихачевская средняя школа», став почетными гостями и участниками «Веселых стартов» в качестве независимого жюри. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

Уже несколько лет подряд для детей-участников программы «Социальная защита детей» Красного Креста, в Чихачевской школе проходит летняя программа, и дети получают незабываемое время отдыха. «В этом году 25 детей имели возможность быть в лагере и получать заботу и внимание квалифицированных педагогов. Эта смена стала завершением летнего сезона оздоровления детей, находящихся на попечении Красного Креста», - отметили в учреждении.

Эстафеты, в которых соревновались команда девочек против команды мальчиков, назывались стартами «Веселыми». «Битва шла суровая, и в ловкости и скорости мальчикам не оказалось равных. И, тем не менее, все равно дружба победила. За три недели лагеря между ребятами успели сложиться дружеские отношения, а когда между собой соревнуются друзья, каждый участник является победителем. Необходимо отметить, что интересные и познавательные игры о здоровом образе жизни были постоянными в программе пребывания детей на летней оздоровительной площадке. В течение августа добровольцы из числа педагогического состава Чихачевской средней школы проводили для детей и подростков множество мероприятий, которые способствовали укреплению здоровья детей, развитию их познавательных интересов и расширению знаний об окружающем мире. Особое внимание организаторы программы уделяли физическому развитию участников, проводя для них различные подвижные игры и спортивные мероприятия на свежем воздухе», - рассказали в Красном Кресте.

Кроме того, подобные оздоровительные площадки были организованы в июне этого года на базе Усвятской, Красногородской средних школ и средней школы № 16 Пскова. В общей сложности в этом году 100 детей стали участниками летнего отдыха под знаком Красного Креста. Для них было организовано трехразовое питание, стоимость которого составляла 175,00 рублей на ребенка в день.

Напомним, что ежегодно в рамках программы «Социальная защита детей» Псковский Красный Крест организует летние оздоровительные площадки для детей из неблагополучных, неполных семей, а также семей, где родители не имеют возможности найти работу. При составлении списка детей-участников летних оздоровительных площадок Красного Креста во внимание принимаются особые факторы социального положения семей. В этом году на обеспечение летних оздоровительных площадок было выделено более 360 тысяч рублей в рамках совместной программы Российского Красного Креста и Норвежского Красного Креста.