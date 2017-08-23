Исправительные работы грозят жителю Гдова за заведомо ложный донос

12:33, 23 августа 2017, ПАИ

25-летний житель Гдова обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 307 УК РФ (заведомо ложные показания свидетеля в суде).

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области, в ходе следствия установлено, что молодой человек, допрошенный в качестве свидетеля Гдовским районным судом, сообщил недостоверные и не соответствующие действительности сведения об обстоятельствах преступления по уголовному делу о совершении его товарищем служебного подлога. При этом свидетель предупреждался судом об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, предусмотренной частью 1 статьи 307 УК РФ.

Уголовное дело направлено в Гдовский районный суд для рассмотрения по существу. Отметим, что санкция части 1 статьи 307 УК РФ является альтернативной и предусматривает наказание в виде штрафа в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательных работ на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительных работ на срок до двух лет, либо ареста на срок до трех месяцев.