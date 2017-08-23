Александр Козловский рекомендовал псковичам не вступать в сделки с участниками выборов в Псковскую гордуму

14:18, 23 августа 2017, ПАИ

Депутат Государственной думы Александр Козловский прокомментировал Псковскому агентству информации ситуацию с сообщениями о подкупе избирателей кандидатами от «Справедливой России» накануне выборов в Псковскую городскую Думу.

Он подчеркнул, что ситуация с подкупом избирателей несёт «сплошной негатив». «Какая бы партия этим ни занималась, это недопустимо. По вскрывшимся в Пскове фактам окончательное заключение должны дать правоохранительные органы. Я поддерживаю позицию Ивана Николаевича [Цецерского]. Он правильно сделал, что написал такое заявление», - подчеркнул Александр Козловский.

По его словам, о существующих попытках подкупа на встречах ему сообщают псковичи. «Я даю рекомендации по каждому такому факту обращаться в правоохранительные органы. Псковичи должны быть бдительны, ведь вступая в подобные сделки они нарушают законодательство РФ и могут оказаться под следствием», - заключил Александр Козловский.

Напомним, 15 августа глава Пскова, кандидат в депутаты Псковской городской Думы 6-го созыва от партии «Единая Россия» Иван Цецерский сообщил в ТИК Пскова, что кандидаты от «Справедливой России» «грубо нарушают условия проведения предвыборной агитации путем осуществления действий, содержащих признаки подкупа избирателей». 17 августа избирком принял решение передать данное заявление для проверки в правоохранительные органы.

Добавим, что на «горячую линию» для связи с избирателями из Пскова поступило уже более двух десятков жалоб на попытки подкупа.