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Общество

Псковичам-должникам, имеющим неприкосновенные для списания средства, рекомендуется сообщить об этом банкам

Должникам, имеющим на счетах неприкосновенные для списания средства, лавный судебный пристав Псковской области Сергей Колесников порекомендовал сообщать об этом банкам, передаёт корреспондент Псковского агентства информации с пресс-коференции в пресс-центре «Псковской правды».

 «В прошлом году семь раз привлекали банки к административной ответственности за незаконные списания средств с должников. В этом году такого не было, так как провели работу с банками», - сообщил Сергей Колесников. Он добавил, что отмечается снижение количества сообщений о незаконных списаниях со счетов. 

«Если вы должник и на счет поступают деньги, которые нельзя взыскать, например, алименты, необходимо уведомить об этом банк», - подчеркнул Сергей Колесников.

Он напомнил, что не могут быть списаны в счёт долга алименты, материнский капитал, социальные выплаты, детские пособия и пособия по утере кормильца, пенсии участников боевых действий. От обычных зарплат и пенсий может взыскиваться 50-70%.

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