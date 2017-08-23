Псковичам-должникам, имеющим неприкосновенные для списания средства, рекомендуется сообщить об этом банкам

13:55, 23 августа 2017, ПАИ

Должникам, имеющим на счетах неприкосновенные для списания средства, лавный судебный пристав Псковской области Сергей Колесников порекомендовал сообщать об этом банкам, передаёт корреспондент Псковского агентства информации с пресс-коференции в пресс-центре «Псковской правды».

«В прошлом году семь раз привлекали банки к административной ответственности за незаконные списания средств с должников. В этом году такого не было, так как провели работу с банками», - сообщил Сергей Колесников. Он добавил, что отмечается снижение количества сообщений о незаконных списаниях со счетов.

«Если вы должник и на счет поступают деньги, которые нельзя взыскать, например, алименты, необходимо уведомить об этом банк», - подчеркнул Сергей Колесников.

Он напомнил, что не могут быть списаны в счёт долга алименты, материнский капитал, социальные выплаты, детские пособия и пособия по утере кормильца, пенсии участников боевых действий. От обычных зарплат и пенсий может взыскиваться 50-70%.