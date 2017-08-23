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Общество

843 миллиона рублей взыскали псковские приставы с должников за первое полугодие

За первое полугодие в Псковской области судебные приставы взыскали с должников 843 миллиона рублей. Об этом сообщил главный судебный пристав региона Сергей Колесников на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» сегодня, 23 августа, передает корреспондент Псковского агентства информации.  

По словам Сергея Колесникова, в этом году в УФССП России по Псковской области поступило на 20% материалов больше, чем за аналогичный период прошлого года.  Прирост составил 10 тысяч исполнитель дел.

В отношении должников и их имущества 244 тысячи раз были приняты меры  принудительного взыскания, это на 52% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Сергей Колесников добавил, что самой эффективной мерой воздействия на должников является арест имущества и списание денежных средств.

«В этом году увеличились выходы по адресам должников на 85%. Мы проводим еженедельные масштабные рейды, это порядка 1300-1500 адресов», - рассказал главный судебный пристав Псковской области

Он также проинформировал, что на 82% выросло количество арестов имущества. Всего было арестовано имущество на общую сумму 29 миллионов рублей.

«Рост результатов стал возможен за счет увеличения числа применяемых мер, - заявил Сергей Колесников. - Сегодня поступает вся информация в электронном виде: какое имущество, какая зарплата, выезжает ли за границу. Поэтому не по всем делам применяются выходы по адресам».

Он также подчеркнул, что на разных людей действуют разные ограничительные меры. «Пристав сам оценивает, какие есть основания для той или иной меры: ареста имущества, счетов, ограничения выезда за границу или приостановки действия водительских прав», - пояснил Сергей Колесников.

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