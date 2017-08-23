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Общество

Псковпассажиравтотранс ищет водителя маломерного судна

В ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» открыта вакансия водителя маломерного судна на воздушной подушке. Как сообщили Псковскому агентству информации на предприятии, у соискателя должны быть права на управление маломерным судном. Кроме того, претендент на вакансию должен знать акватории Псковской области.

Судоводителя ждёт сменный режим работы по графику. О заработной плате соискателям сообщат на собеседовании.

Дополнительную информацию о вакансии можно получить по телефону в Пскове 69-06-47

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