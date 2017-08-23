Около 9 тысяч псковичей не смогли выехать за границу из-за долгов

13:09, 23 августа 2017, ПАИ

В этом году в Псковской области около 9 тысяч должникам ограничено право выезда за границу. Об этом сообщил главный судебный пристав региона Сергей Колесников 23 августа на пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды», передает корреспондент Псковского агентства информации.

Сергей Колесников напомнил, что с 1 октября 2017 года с 10 до 30 тысяч рублей вырастет сумма долга, с которой разрешается выезд за рубеж. При этом, отметил он, снимать ограничения с тех, на кого они уже наложены, не будут.

В то же время, при оплате долга снимать ограничения теперь должны в экстренном порядке - в течение дня. В праздничные дни организуются дежурства приставов на границе.