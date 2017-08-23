Открытое письмо отчаявшихся сотрудников псковской зоозащитной организации «Шанс»

12:56, 23 августа 2017, ПАИ

В редакцию Псковского агентства информации пришло открытое письмо сотрудников псковской зоозащитной организации «Шанс», публикуем его полностью:

«На данный момент сложилась отчаянная, безвыходная ситуация с работой АНЗО «Шанс» . АНЗО «Шанс» вне зависимости от того, заключен ли контракт, выполнен ли контракт в полном объеме, ни на день не прекращает проводить работу по отлову и стерилизации безнадзорных собак города Пскова. В этом году подписание контракта затянулось, и до сих пор не ясно, когда он будет подписан. И это не самое страшное, самое страшное, что уже с января месяца мы содержим штат сотрудников и продолжаем работу отлова за личные средства, которые у нас закончились и на зарплатных картах, и на кредитных.

Абсолютно все поступающие пожертвования от горожан так же идут на оплату коммунальных услуг, выплаты хотя бы части заработной платы работникам «Шанс» и содержание собак. И этих средств совершенно недостаточно, чтобы полностью обеспечивать деятельность АНЗО «Шанс». Например, сейчас мы задолжали за электроэнергию 8 500 рублей, а это грозит нам отключением от сети. Мы исчерпали ВСЕ имеющиеся в нашем распоряжении ресурсы. Мы отчаялись найти РЕАЛЬНУЮ поддержку хоть у кого-то, кроме простых граждан нашего города, которые, так же как мы, отдают последние копейки для того, чтобы «Шанс» продолжал существовать.

Убедительно просим администрацию города и области принять все возможные меры для скорейшего проведения конкурсных процедур и найти возможность до подписания контракта поддержать наше существование. А это еще как минимум полтора месяца. Также будем невероятно признательны организациям, предпринимателям и просто неравнодушным жителям нашего города за финансовую помощь. Наш фонд оплаты труда: 7 человек *8000 рублей = 56 000 рублей. Коммунальные платежи - 8 000 рублей в месяц. Крупа для собак – 20 000 рублей в месяц. Да, мы весь год стоим с протянутой рукой. Но зато мы уверены, что мы абсолютно честно и добросовестно выполняем свою ОЧЕНЬ ВАЖНУЮ ДЛЯ ГОРОДА работу.

Не имея финансирования на продолжение осуществление своей деятельности, мы будем вынуждены прекратить работу. Это значит, что все наши подопечные (126 собак) будут отпущены на прежнее место обитания. Все наши подопечные, включая диких , крупных и агрессивных».