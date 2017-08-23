В Стругах Красных должник оказал сопротивление пытавшимся забрать его телефон приставам

13:02, 23 августа 2017, ПАИ

Сегодня, 23 августа, в Стругах Красных пришедший на приём к судебным приставам должник оказал физическое сопротивление, когда у него попытались арестовать дорогой мобильный телефон. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, об этом в ходе пресс-конференции в пресс-центре "Псковской правды" рассказал главный судебный пристав Псковской области Сергей Колесников.

Он отметил, что по данному факту может быть возбуждено уголовное дело, так как в данном случае дошло до применения силы к сотрудникам службы судебных приставов.