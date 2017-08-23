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Общество

425 псковских должников были отправлены на общественные работы в первом полугодии

За первое полугодие в Псковской области на общественные работы были отправлены 425 должников, рассказал главный судебный пристав Псковской области Сергей Колесников на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» сегодня, 23 августа, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Сергей Колесников добавил, что 8 жителей региона уклонялись от обязательных работ. Из привлекли к административной ответственности в виде ареста на 15 суток.

Кроме того, в этом году 4 человека были привлечены к административной ответственности за продажу арестованного имущества.

Сергей Колесников отметил, что самой эффективной мерой воздействия на должников по алиментам является приостановление действия водительского удостоверения. Такие санкции были применены к 118 должникам.

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