Размер самого большого долга в регионе назвал главный пристав Псковской области
Главный судебный пристав Псковской области Сергей Колесников назвал размер самого большого долга в регионе — более 200 млн рублей. Об этом он сообщил на пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды» 23 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
Сергей Колесников также рассказал, что 90% задолженностей в области не превышают 100 тысяч рублей, 70% - 10 тысяч.
Он также добавил, что в среднем у каждого пристава в производстве находятся 2 тыс. 300 дел.