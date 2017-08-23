Размер самого большого долга в регионе назвал главный пристав Псковской области

13:26, 23 августа 2017, ПАИ

Главный судебный пристав Псковской области Сергей Колесников назвал размер самого большого долга в регионе — более 200 млн рублей. Об этом он сообщил на пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды» 23 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Сергей Колесников также рассказал, что 90% задолженностей в области не превышают 100 тысяч рублей, 70% - 10 тысяч.

Он также добавил, что в среднем у каждого пристава в производстве находятся 2 тыс. 300 дел.