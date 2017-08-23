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60 миллионов рублей взыскали приставы с псковичей-должников за ЖКУ

В первом полугодии судебные приставы Псковской области взыскали по долгам за жилищно-коммунальные услуги 60 млн рублей. Это на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные озвучил главный судебный пристав Псковской области Сергей Колесников на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» сегодня, 23 августа, передает корреспондент Псковского агентства информации.  

Сергей Колесников добавил, что в этом году приставы провели четыре рейда по теме жилищно-коммунального хозяйства.

Кроме того, он сообщил, что коммунальные предприятия сами имеют право накладывать аресты на счета должников и взыскивать средства из зарплаты. «Они начинают этим правом пользоваться и немного нас разгрузили», - заключил главный судебный пристав региона.

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