60 миллионов рублей взыскали приставы с псковичей-должников за ЖКУ

13:15, 23 августа 2017, ПАИ

В первом полугодии судебные приставы Псковской области взыскали по долгам за жилищно-коммунальные услуги 60 млн рублей. Это на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные озвучил главный судебный пристав Псковской области Сергей Колесников на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» сегодня, 23 августа, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Сергей Колесников добавил, что в этом году приставы провели четыре рейда по теме жилищно-коммунального хозяйства.

Кроме того, он сообщил, что коммунальные предприятия сами имеют право накладывать аресты на счета должников и взыскивать средства из зарплаты. «Они начинают этим правом пользоваться и немного нас разгрузили», - заключил главный судебный пристав региона.