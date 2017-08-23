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Общество

Главный псковский судебный пристав рассказал о фальшивых аккаунтах в соцсетях для выманивания должников

Главный судебный пристав Псковской области Сергей Колесников сегодня, 23 августа, в ходе пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды» рассказал, что его сотрудники активно используют социальные сети для поиска должников.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, г-н Колесников отметил: «Если мы не можем найти должника, то ищем в соцсетях, мониторим объявления по продаже имущества». При этом он подтвердил, что приставы в Псковской области заводят фальшивые аккаунты и приглашают должников на свидание, если иным способом их не найти.

«Масса есть способов, не обо всех нужно рассказывать», — добавил руководитель псковского управления Федеральной службы судебных приставов.

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