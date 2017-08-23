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Общество

День воинской славы России отметили в Пскове

23 августа, в 74-ю годовщину разгрома немецких войск на Курской дуге, в Пскове состоялся торжественный митинг у Могилы Неизвестного солдата. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Фото pskovgorod.ru

«Курская битва стала переломным этапом Великой Отечественной войны и всей Второй мировой войны. 23 августа - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве - является днем воинской славы России. Уверен, что все последующие поколения будут гордиться подвигом воинов, мужеством и стойкостью тружеников тыла», - обратился к собравшимся председатель общественной организации «Собрание высшего офицерского состава» Псковской области генерал-лейтенант Валентин Костенко.

Глава Пскова Иван Цецерский поздравил участников митинга с Днем воинской славы: «День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве - это великое событие для каждого жителя нашей страны. Несокрушимая стойкость и отвага советского народа смогла остановить наступление врага, изменить ход военных действий и мировой истории. Наши воины отдали жизни в этой кровопролитной битве ради победы, отстаивая каждую высоту, каждую пядь земли, ради нас с вами, будущих поколений. Вечная им память».

Фото pskovgorod.ru

Также к поздравлениям присоединился представитель общественной организации «Собрание высшего офицерского состава» Псковской области генерал-майор Борис Донец. «Курская битва - это битва, которая предопределила исход Великой Отечественной войны. Именно в ходе этого сражения, продолжавшегося 50 суток, были разгромлены лучшие части вермахта. После Курской битвы, вплоть до окончания войны, фашисты больше ни разу не смогли перейти в серьезное наступление. Инициатива полностью перешла в руки Красной армии, и все народы Европы ощутили приближение свободы», - сказал он.

Далее участники церемонии возложили цветы к могиле Неизвестного солдата, почтили память павших.

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