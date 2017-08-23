Единая дежурно-диспетчерская служба Пскова отпраздновала 30-летие

14:08, 23 августа 2017, ПАИ

Единая дежурно-диспетчерская служба Пскова отметила 30-летие. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Служба 055 была создана в 1987 году как оперативно-информационный отдел Псковского горисполкома. В 2010 году на базе этого отдела возникла ЕДДС, задача которой – координация работы городских служб для оперативного решения вопросов, поступающих от населения. Диспетчеры службы работают в круглосуточном режиме.

Круг вопросов, которые псковичи адресуют в службу 055, широк: это работа энергетиков и газовиков, градостроительство, торговля, правила благоустройства, капитальный ремонт жилого фонда, утилизация твердых бытовых отходов, отлов бездомных животных, уборка города, несанкционированные свалки и много других.

В ЕДДС за семь месяцев 2017 года поступили 40 тыс. 960 обращений граждан, в том числе: 26 тыс. 375 - по вопросам городского хозяйства; 6 тыс. 76 – по системам жизнеобеспечения; 4 тыс. 22 – по работе управляющих компаний.

По информации ЕДДС, за указанный период чрезвычайных ситуаций на территории города не произошло. Были отработаны 44 штормовых предупреждения, в том числе 12 - по усилению ветра (77 случаев падения деревьев), 6 - по пожарной опасности, 26 – о грозах, ветре, ливне. Зарегистрированы 94 пожара: 29 - в жилом фонде; 50 - в нежилом; 15 возгораний автомобилей. Также зафиксированы 133 возгораний мусора на открытых территориях, 14 палов травы.

Аварий на системах жизнеобеспечения произошло 507: в 229 — было нарушено холодное водоснабжение; в 172 - горячее водоснабжение; в 82 – теплоснабжение; в 13 – электроснабжение; в 11 – газоснабжение. Аварийные ситуации на системах жизнеобеспечения устранялись в рабочем порядке и к ЧС не приводили.

Служба проводится систематический мониторинг на предмет освещенности городских улиц и уборки территорий Пскова, в соответствии с сезоном контролируется образование наледей и сосулек, а также возможность подтоплений.