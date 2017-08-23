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Общество

123 иностранца выдворили за пределы России псковские приставы в этом году

За первое полугодие судебные приставы Псковской области выдворили за пределы России 123 иностранных граждан и лиц без гражданства. Об этом сообщил главный судебный пристав Псковской области – руководитель регионального Управления федеральной службы судебных приставов Сергей Колесников на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» сегодня, 23 августа, передает корреспондент Псковского агентства информации.  

Сергей Колесников отметил, что теперь выдворение производится за счёт родственников правонарушителей или диаспор. «Таким образом мы сэкономили 2,5 миллиона рублей», - подчеркнул он.

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