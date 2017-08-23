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Спорт

Псковичи в составе сборной России завоевали «бронзу» на чемпионате Европы по микролайтам

Спортсмены из Пскова в составе сборной России выступили на чемпионате Европы по микролайтам (сверхмалая авиация), который проходил на аэродроме возле города Надиканиже (Венгрия). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Фото pskovgorod.ru

Соревнования проводились в классах одноместных и двухместных самолетов, гиропланов (автожиров) и мотодельтапланов. В чемпионате приняли участие 50 воздушных судов из 10 стран.

Псковский двухместный экипаж представили командир экипажа Константин Лужецкий и штурман Алексей Ситников. Всего в российскую сборную вошли 12 человек.

По итогам чемпионата сборная России завоевала два «золота» в категории одноместных и двухместных дельталётов и бронзовую медаль в общекомандном зачете. Псковский экипаж занял 4-е место в категории гиропланов.

Этих результатов спортсменам удалось достичь, несмотря на значительную поломку техники - накануне соревнований в Венгрии прошел сильный ураган, порывы ветра достигали 200 км/ч. На автожир псковичей упала крыша соседнего здания, также пострадал палаточный лагерь. В связи с повреждениями воздушных судов нескольких команд соревнования были перенесены на два дня, чтобы участники могли отремонтировать технику.

http://pskovgorod.ru

«Поначалу мы, конечно, расстроились, пришлось экстренно доставать запчасти, ремонтировать автожир. Но мы ощутили существенную помощь и поддержку принимающей стороны. К тому же суда ремонтировали все вместе, не зависимо о того, кто откуда приехал. Это сплотило команды, и соревнования прошли успешно», - рассказал командир псковского экипажа Константин Лужецкий.

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