Псковичи в составе сборной России завоевали «бронзу» на чемпионате Европы по микролайтам

13:48, 23 августа 2017, ПАИ

Спортсмены из Пскова в составе сборной России выступили на чемпионате Европы по микролайтам (сверхмалая авиация), который проходил на аэродроме возле города Надиканиже (Венгрия). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Соревнования проводились в классах одноместных и двухместных самолетов, гиропланов (автожиров) и мотодельтапланов. В чемпионате приняли участие 50 воздушных судов из 10 стран.

Псковский двухместный экипаж представили командир экипажа Константин Лужецкий и штурман Алексей Ситников. Всего в российскую сборную вошли 12 человек.

По итогам чемпионата сборная России завоевала два «золота» в категории одноместных и двухместных дельталётов и бронзовую медаль в общекомандном зачете. Псковский экипаж занял 4-е место в категории гиропланов.

Этих результатов спортсменам удалось достичь, несмотря на значительную поломку техники - накануне соревнований в Венгрии прошел сильный ураган, порывы ветра достигали 200 км/ч. На автожир псковичей упала крыша соседнего здания, также пострадал палаточный лагерь. В связи с повреждениями воздушных судов нескольких команд соревнования были перенесены на два дня, чтобы участники могли отремонтировать технику.

«Поначалу мы, конечно, расстроились, пришлось экстренно доставать запчасти, ремонтировать автожир. Но мы ощутили существенную помощь и поддержку принимающей стороны. К тому же суда ремонтировали все вместе, не зависимо о того, кто откуда приехал. Это сплотило команды, и соревнования прошли успешно», - рассказал командир псковского экипажа Константин Лужецкий.