До 18 градусов тепла обещают псковские синоптики 24 августа

18:15, 23 августа 2017, ПАИ

24 августа на территории Псковской области прогнозируются облачная погода и дожди. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС со ссылкой на данные Псковского ЦГМС.

Ветер будет дуть северо-западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от +9 до +14 градусов, днем – от +13 до +18.

Атмосферное давление ожидается низкое. Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка - в норме.