0
18:10
Поезда между Псковом и Петербургом продолжат курсировать в сентябре
17:24
Поворот на улицу Некрасова с Октябрьского проспекта в Пскове будет запрещён
17:06
Остановку «Летний сад» в Пскове перенесут
12:56
Открытое письмо отчаявшихся сотрудников псковской зоозащитной организации «Шанс»
11:05
Александр Котов вошёл в ТОП-20 медиарейтинга спикеров заксобраний за июль
10:47
Смартфон к 1 сентября – и планшет в подарок
10:00
Скончался основатель первой псковской негосударственной радиостанции Андрей Щеркин
Еще новости
Общество

До 18 градусов тепла обещают псковские синоптики 24 августа

24 августа на территории Псковской области прогнозируются облачная погода и дожди. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС со ссылкой на данные Псковского ЦГМС.

Ветер будет дуть северо-западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от +9 до +14 градусов, днем – от  +13 до +18.

Атмосферное давление ожидается низкое. Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка - в норме.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поезда между Псковом и Петербургом продолжат курсировать в сентябре
23 августа 2017
Поезда между Псковом и Петербургом продолжат курсировать в сентябре
Поворот на улицу Некрасова с Октябрьского проспекта в Пскове будет запрещён
23 августа 2017
Поворот на улицу Некрасова с Октябрьского проспекта в Пскове будет запрещён 2
Остановку «Летний сад» в Пскове перенесут
23 августа 2017
Остановку «Летний сад» в Пскове перенесут 3
Открытое письмо отчаявшихся сотрудников псковской зоозащитной организации «Шанс»
23 августа 2017
Открытое письмо отчаявшихся сотрудников псковской зоозащитной организации «Шанс» 9
Александр Котов вошёл в ТОП-20 медиарейтинга спикеров заксобраний за июль
23 августа 2017
Александр Котов вошёл в ТОП-20 медиарейтинга спикеров заксобраний за июль 3
Смартфон к 1 сентября – и планшет в подарок
23 августа 2017
Смартфон к 1 сентября – и планшет в подарок
Скончался основатель первой псковской негосударственной радиостанции Андрей Щеркин
23 августа 2017
Скончался основатель первой псковской негосударственной радиостанции Андрей Щеркин
До 1 сентября псковичи могут купить квартиру со скидкой в кирпичной новостройке
23 августа 2017
До 1 сентября псковичи могут купить квартиру со скидкой в кирпичной новостройке

Идет загрузка...