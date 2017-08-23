Главный судебный пристав о конфликте с главой Локнянского района: Никакой серьезной ситуации там не было

14:04, 23 августа 2017, ПАИ

«Крик души главы в том, что в ходе оптимизации отдел судебных приставов в Локне был закрыт, он теперь один на Локнянский, Бежаницкий, Новоржевский и Пушкиногорский районы», - рассказал руководитель региональной службы судебных приставов Сергей Колесников, комментируя свой публичный спор с главой Локнянского района Ниной Степановой, произошедший 21 июня в ходе совещания по вопросам ЖКХ в администрации Псковской области. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, об этом Сергей Колесников рассказал сегодня, 23 августа, на пресс-конференции в пресс-центре газеты Псковская правда.

Напомним, на совещании в региональной администрации 21 июня, когда речь зашла о долгах граждан за коммунальные услуги и деятельности приставов по их истребованию Нина Степанова заявила, что судебные приставы не ведут в муниципалитете никакой работы, и лично она не может поставить им за работу даже «двойку». «До вас дозвониться даже невозможно! - обратилась она тогда к Сергею Колесникову. - Я рада, что вас наконец-то увидела в лицо. Вы не удосужились и главе района ответить. Глава района - не «каждый», можно и ответить!».

«Был проведён рейд, никакой серьезной ситуации там не было», - рассказал главный судебный пристав на пресс-конференции. По его словам, в целом количество должников в муниципалитете «незначительное». Тем не менее, Сергей Колесников сообщил, что с главой района «встречу провели, разобрались, план действий наметили». «Теперь есть намерение регулярно встречаться с главами», - добавил он.