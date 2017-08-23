В кассе псковской филармонии ещё остались билеты на первый ночной концерт симфонического оркестра

15:35, 23 августа 2017, ПАИ

В кассе псковской областной филармонии ещё остались билеты на первый ночной концерт симфонического оркестра, который состоится 24 августа в преддверии 74-го филармонического сезона. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Традиционный концерт-разминка симфонического оркестра начнется в 22:00 в БКЗ филармонии. В программе прозвучит музыка из кинофильмов 60-х годов, мелодии группы «Биттлз» и популярные произведения известных композиторов.

Концерт получил название «Лунная река» благодаря одноименной песне из романтической комедии 1961-го года «Завтрак у Тиффани» в исполнении Одри Хёпберн. Автор произведения – Генри Манчини, обладатель 20 премий «Грэмми», четырех «Оскаров», создатель музыки к картинам «Большие гонки», «Розовая пантера», «Поющие в терновнике», «Коломбо». Музыка Манчини прозвучит в концерте наряду с сочинениями других композиторов, среди которых Влавианос, Гершвин, Рота, Лей, Морриконе.

Главный дирижер – Эдуард Банько.

Билеты можно приобрести на сайте филармонии, в кассах БКЗ и гипермаркета «Империал».